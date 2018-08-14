Лавка старьевщика: зачем на приватизацию выставили туалеты и сараи?

Требовал МВФ от нас приватизацию – получил! Но, видимо, не совсем то, что имел в виду. Ни госбанки, ни «Индар», ни ОПЗ, цена которого упала за три года в десять раз, пока не продают. О «Центрэнерго» речь и вовсе не идет. Стартовала приватизация, но малая. Смешались в кучу столичные гостиницы, провинциальные недострои, сельские сараи и даже общественные туалеты. Кто будет копаться в этой груде секонд-хенда?



Как известно, приватизация остается одним из главных требований МВФ к Украине. Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко поясняет, что в Фонде ее рассматривают как средство перекрыть “черную дыру” бюджета и разворовывания казны через госпредприятия.



Но МВФ представляет себе приватизацию как картину, написанную “крупными мазками”. Он спрашивает, когда будут проданы “Центрэнерго”, Одесский припортовый завод, “Сумыхимпром”, “Объединенная горно-химическая компания”, завод "Электротяжмаш", Аграрный фонд, Государственная продовольственная зерновая корпорация, завод «Индар», «Президент-отель» и другие крупные объекты, включенные в список на 2018 год. Всего их 26.



На это украинская власть отвечает генеральному кредитору, мол, подождите, процесс идет по плану. В июне начался конкурс по отбору советников. 26 июля прошло открытие предложений по одним объектам, 30 июля – по другим. Впереди выставление баллов. А осенью или ближе к зиме мы что-то и продадим. Максимально дешево. Потому что иначе не купят.



Символом “дармовой распродажи” стала стартовая цена Одесского припортового завода: за три года она упала в десять раз: c $520 млн. до $54 млн. Меня умилило объяснение премьер-министр Владимира Гройсмана, почему так произошло – оказывается, стоимость ОПЗ в 2016 году специально завысили, чтобы сорвать его приватизацию.



Странно. Всегда казалось, что приватизацию сорвал сговор олигархов, нездоровая активность Михаила Саакашвили (тогдашнего губернатора Одесской области), остановка работы и арест менеджеров завода “НАБУинами” за несколько дней до приватизации.



Как бы там ни было, с большой приватизацией придется подождать. К перечисленным выше и другим крупным предприятиям не торопясь подбирают советников. И вообще, все необходимые процедуры делают медленно и печально.



Еще сомнительнее перспектива приватизации государственных и национализированных банков. Разговоры о вхождении в капитал “Ощадбанка” Европейского банка реконструкции и развития уже смолкли. “Приватбанк “, судя по Стратегии, опубликованной на его сайте 10 августа, будет продан в лучшем случае в 2022 году. И будет стоить от 40 млрд. грн. до 65 млрд. грн., как сказано в Стратегии, “в зависимости от выбранного банком варианта развития”.



Примечательно, что с декабря 2016 года Кабмин вложил (другими словами – докапитализировал) в “Приват” 155,4 млрд. грн. А продать собирается максимум за 65 мрд. грн. И то, если повезет. Очень забавный бизнес-проект получается – с убытком на 90 млрд. грн. для казны. Мы, конечно, те еще молодцы. Нечего сказать.



Вообще, на первый взгляд, подход к малой приватизации довольно странный. В одном котле намешаны явно неравноценные объекты. С одной стороны, это давно закрытые и часто полуразвалившиеся школы, поликлиники, здания судов, 30 сельских бань (!), какие-то сараи, швейные цеха с ржавыми машинами (их можно приобрести отдельно, – автор) и т.п.



Венец малой приватизации – это четыре общественных туалета, торжественно выставленных на продажу. Не знаю, есть ли среди них «знаменитый» туалет на Итальянском бульваре в Одессе, который не могут продать несколько лет из-за странных интриг вокруг него заинтересованных групп. Но точно помню, что еще в 2016-м тогдашний глава ФГИ Игорь Билоус (тот самый, которого Гройсман обвинил в завышении цены на ОПЗ) носился с идеей продавать общественные туалеты как приватизационные лоты

Хотя, с другой стороны, надо еще поискать смельчака, который захочет в 2022 году купить “Приватбанк” за 65 млрд. грн. Нет сомнений, что судебные процессы вокруг него еще полностью не завершатся – дела эти долгоиграющие, порой на десятилетия.К тому же никуда, я думаю, не исчезнет группа бывших акционеров банка и их симпатиков во власти. Наоборот, возможно, их станет больше. Не в том смысле, что Зеленский выиграет выборы, а в принципе – ситуация после 2019-го будет явно ухудшаться, а чиновники привыкли жить на широкую ногу. Так что покупать подобный банк с такой “родословной”, как у “Привата”, это получить в придачу к нему головную боль в ассортименте.По госбанкам есть только один более-менее реалистичный вариант: Международная финансовая корпорация (IFC) может войти в капитал "Укргазбанка" уже до конца 2018 года. И.о. главы Министерства финансов Оксана Маркарова в интервью "Интерфакс-Украина" сказал, что банк выполнил все условия "дорожной карты", осталось лишь обновить состав наблюдательного совета в соответствии с замечаниями корпорации. Ну-ну...Интересно, как при описанных выше делах Фонд государственного имущества планирует выполнить план поступления от приватизации на 2018 год в размере 22,5 млрд. грн.? Ответ напрашивается сам собой: да никак! Но чиновники с ним не согласны. У них в “рукаве” спрятан “кролик” – 600 объектов малой приватизации государственной и около 200 – коммунальной собственности. Все это добро, согласно новому закону, продадут через систему ProZorro.Малая приватизация официально стартовала две недели назад – 30 июля был выставлен на продажу первый лот. Пионером малой приватизации стало акционерное общество "Укрпапірпром”. Когда-то в его состав входило 8 целлюлозно-бумажных комбинатов и два НИИ. Но акции привлекательных предприятий – Львовского, Жидачивского и др. – продали еще в середине 90-х. Сомневаюсь, что сейчас у АО есть что-то поинтересней, чем его офис возле метро "Левобережная". Но стоит ли он 12,4 млн. грн.?Вообще, на первый взгляд, подход к малой приватизации довольно странный. В одном котле намешаны явно неравноценные объекты. С одной стороны, это давно закрытые и часто полуразвалившиеся школы, поликлиники, здания судов, 30 сельских бань (!), какие-то сараи, швейные цеха с ржавыми машинами (их можно приобрести отдельно, – автор) и т.п.С другой, – Винницкий ювелирный завод "Кристалл", Харьковский ипподром, ГП "Киевпассервис", которому принадлежат 6 автостанций в разных районах столицы – "Дачная", "Полесье", "Дарница", "Подол", "Южная" и даже Центральный автовокзал "Киев" на Демеевской площади.Сомнительна и идея под видом приватизации реализовывать проблемные недострои. На сегодня уже выставлено 15 многоэтажек на 40-100 квартир каждая и несколько домов поменьше. Два объекта незавершенного строительства представляют собой... котлованы. Не удивлюсь, если в этой “кучке” отыщется и пресловутая “Элита-центр”.На самом деле, в незавершенном строительстве всегда скрывается какая-то проблема. То ли с разрешительными документами, то ли с землеотводом, то ли мошенничество с продажей квартир. При переизбытке нового жилья, которое сейчас сдается в Украине, брать чужие объекты “с дурной биографией” не хочет никто. Как говорят застройщики, “нам бы свое сбыть”. И коль что-то брошено и не выкуплено сразу, то в дальнейшем оно никому не нужно и подавно.Еще одна загадочная для меня деталь – это попытка продать целиком “рукавичку”, напичканную по принципу “каждой твари по паре”. Например, к продаже предлагается 100% акций госкомпании "Украина туристическая", офис которой расположен на ул. Шелковичной, 12 – в том же здании, что и приемная президента.Уставный фонд госкомпании сформирован за счет акций государственных акционерных обществ, созданных на базе 14 областных генеральных агентств по туризму, кемпинга «Дельфин» (Одесса), малого госпредприятия «Крыминтурбуд» (Ялта), пакетов акций гостиницы «Русь» (Киев) в размере 7,3% уставного фонда, туристического комплекса «Пролисок» (Киев) – 81%, Автопредприятия по иностранному туризму (Киев) – 21,27%, генерального агентства по туризму «Интурс-Киев» (Киев) – 93,89%, туркомплекса «Фрегат» (Херсон) – 100%, туркомплекса «Запорожье» (Запорожье) – 3,21%.Почему их не вывели в отдельные объекты, а продают одним пакетом? Желающий заплатить 90 млн. грн. получает 7,3% гостиницы «Русь», за которую десятилетиями идут корпоративные войны, иногда с мордобоем, кемпинг в Одессе, совковую гостиницу “Фрегат” в Херсоне – ужасно энергозатратную и требующую массы капвложений, МП «Крыминтурбуд», находящийся в Ялте (интересно, удастся ли новому собственнику вступить в права владения предприятием фактически? – автор) и туркомплекс «Пролисок» на столичном проспекте Победы – нечто среднее между пионерлагерем и советской столовкой.Кстати, этот “Пролисок” не надо путать с оздоровительным комплексом "Пролісок", который расположен в элитном Козине (Конча-Заспа). Такие объекты покупают ради одной лишь территории. Причем их “ведут” изначально и заранее договариваются с кем надо, невзирая на всякие там ProZorro. Впрочем, речь идет о 30% акций. И результат торга будет зависеть от того, у кого находятся остальные 70%.В целом так называемая малая приватизация напоминает мне сгоревшие год назад лотки секонд-хенда возле метро Лесная в Киеве. Жутковатое место с наваленными горами хлама, в которых, выискивая что-то поприличнее, рылись и копошились покупатели страны с процветающей экономикой. Б-р-р-р!Венец малой приватизации – это четыре общественных туалета, торжественно выставленных на продажу. Не знаю, есть ли среди них «знаменитый» туалет на Итальянском бульваре в Одессе, который не могут продать несколько лет из-за странных интриг вокруг него заинтересованных групп. Но точно помню, что еще в 2016-м тогдашний глава ФГИ Игорь Билоус (тот самый, которого Гройсман обвинил в завышении цены на ОПЗ) носился с идеей продавать общественные туалеты как приватизационные лоты. На всю страну. И не «тышком-нышком» в пределах населенного пункта, где они находятся. И еще переживал, как бы среди покупателей не обнаружились российские инвесторы.Думаю, этот вопрос обязательно нужно поднять в ходе утверждения итогов малой приватизации. И как только мы узнаем, что какой-то сарай, швейную машинку или общественный туалет приобрел (не дай Бог) российский инвестор, тут же отменим результат конкурса. В целях национальной безопасности страны.