В США школьник взломал систему выборов за минуты

В США 11-летний школьник по имени Эмметт Брюэр смог за несколько минут взломать сайт, который является точной копией сайта избирательной системы в стране. В итоге юный хакер смог изменить результаты выборов в штате Флорида. Об этом пишет Quartz.



По информации издания, Брюэру, наряду с другими школьниками, было предложено взломать 13 страниц, связанных с национальной системой голосования.



На исполнение задания участникам дали по 10 минут. Эксперимент был проведен в рамках ежегодной конвенции хакеров DEFCON.



В целом в эксперименте приняли участие 50 детей в возрасте до 16 лет. Брюэру потребовалось на выполнение задания лишь несколько минут. За этот короткий промежуток времени он смог осуществить SQL-инъекцию и изменить данные в разделе с результатами голосования.



Остальные 30 участников также справились с заданием. Однако им потребовалось на его выполнение больше времени.

