Минфин обсудит с МВФ сотрудничество после 2019 года
В Министерстве финансов Украины назвали положительным для экономики тот факт, что в сентябре в Украину приедет миссия МВФ, передает Громадське. Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова заявила, что в "очень позитивном настроении" ожидает приезда миссии МВФ.
Также она отметила, что важным является тот факт, что в Украину приедет полноценная миссия МВФ.
"Мы также заинтересованы обсудить с миссией не только текущие вопросы, но и вопросы дальнейшего сотрудничества, которые позволят нам обеспечить стабильность не только в 2018 году, но и в 2019 и в дальнейшем", - сказала Маркарова.
Источник: Корреспондент
11:47