Трамп запретил российской военной авиации летать над США

Президент США Дональд Трамп заморозил сотрудничество с Россией в рамках Договора по Открытому небу, который позволял российским и американским военным самолетам совершать наблюдательные полеты над территорией обеих стран. Об этом говорится в пункте 1242 оборонного бюджета США, который принял Конгресс и подписал Трамп.



США не собираются финансировать эту программу до тех пор, пока президент не представит в Конгресс доказательства, что Россия начала выполнять условия договора. Ответственность за заморозку программы Вашингтон возложил на Москву.



В США считают, что Россия должна перестать использовать в разведывательных целях сведения, полученные во время наблюдательных полетов, а также сообщать о цели предстоящих облетов. Кроме того, Россия должна разрешить самолетам США выполнять полеты над Калининградской областью, Чечней и Москвой, а также в районах, граничащих с Южной Осетией и Абхазией.



В сентябре 2017 года газета The Wall Street Journal сообщила, что США собираются ограничить полеты российской авиации из-за того, что Россия запретила самолетам США летать над Калининградской областью.



В декабре стало известно, что Россия ужесточила условия полетов американской авиации, сократив число аэродромов, которыми могут пользоваться самолеты США.



В августе 2017 года широкий резонанс получил наблюдательный полет, в рамках которого самолет Ту-154 ВВС России пролетел над Белым домом, комплексом зданий Конгресса США, штаб-квартирой ЦРУ и Пентагоном.

