В Украине до конца недели будет чрезвычайно пожароопасно

Чрезвычайный уровень пожарной опасности в течение 14-17 августа будет преобладать в большинстве областей Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.



“14-17 августа в Украине, 15-17 августа кроме большинства районов Закарпатской, Львовской и Волынской областей, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.



Кроме того, 14-17 августа по Киеву и Киевской области, за исключением Борисполя, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. В это время в г. Борисполь будет преобладать высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.



Как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

