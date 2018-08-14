Минздрав распределил между областями 400 тыс. доз вакцин от полиомиелита

Министерство здравоохранения Украины распределило между областями 400 тыс. доз вакцин от полиомиелита "Имовакс Полио" французского производства "Санофи Пастер" (Sanofi Pasteur).



Соответствующий приказ №1471 от 10 августа 2018 года о распределении иммунобиологического препарата, закупленного за средства государственного бюджета 2017 года, обнародован на сайте ведомства.



"Руководителю ГП "Укрвакцина" Минздрава обеспечить принятие иммунобиологического препарата, а также своевременную его доставку с соблюдением условий холодовой цепи в соответствии с утвержденным приказом распределением", - отмечается в тексте приказа.



Общая стоимость распределенных вакцин составляет 9,508 млн грн.



Согласно данным ЮНИСЕФ, препарат в настоящее время готов к отгрузке, готовятся соответствующие документы.

