Эрдоган: Турция будет бойкотировать электронику из США

Турция начнет бойкотировать выпущенную в США электронику. Об этом во вторник заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН со ссылкой на Anadolu.



Турция обладает одной из самых здоровых банковских систем в мире, сказал президент Турции, комментируя падение курса национальной валюты.



По словам Эрдогана, экономику используют в качестве оружия против Турции.



Президент Турции отметил, что лучшим ответом на экономическое давление на Турцию станет рост производства и занятости.



"Консервация производства недопустима. Нужно больше производить и экспортировать", - сказал Эрдоган.



Президент сообщил, что "Турция будет бойкотировать электронику из США".



В последние дни в отношениях Турции и США, которые являются союзниками по НАТО, наблюдается обострение напряжения.



Две страны не согласны по ряду вопросов, включая политику Вашингтона в Сирии, запрос Анкары на экстрадицию мусульманского клерика, обвиненного в попытке переворота в 2016 году, и обеспокоенность Вашингтона в отношении граждан США и сотрудников посольств, задержанных в Турции.

