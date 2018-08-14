Лукашенко намерен сменить руководство правительства Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал на этой неделе внести ему предложения по заменам в руководстве правительства республики из-за "пофигического отношения" к его поручениям.



"На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!" - сказал А.Лукашенко на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района во вторник.



Слова главы государства приводит госагентство "БелТА".



Он полагает, что единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям президента".



"БелТА" также сообщает, что А.Лукашенко поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства.



"По руководству правительства я сказал. Вовка, Черного (министр промышленности Виталий Вовк и министр архитектуры и строительства Анатолий Черный - ИФ) немедленно отправить в отставку. Двигалеву и Засю (председатель Госкомвоенпрома Олег Двигалев и государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зася - ИФ) - полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю", - сказал президент.



"Позняка (главу Оршанского райисполкома Александр Позняк - ИФ) - отправить в отставку и найти ему другую работу", - потребовал глава государства.



"Строгий выговор Шерстневу (председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев - ИФ) за безобразное безответственное отношение к порученному делу", - сказал А.Лукашенко.



Как сообщалось, президент в ходе рабочей поездки в Оршанский район 13-14 августа подверг жесткой критике качество работы ряда министров, местных органов власти, руководства отраслей и предприятий, отметив, что данные им поручения провалены. В частности, глава государства заявил о возможном уголовном преследовании министра промышленности Виталия Вовка или переводе его на работу директором Оршанского инструментального завода.



"Скорее всего, министра (министра промышленности В.Вовка - ИФ) сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, - публично об этом говорю", - заявил А.Лукашенко, обращаясь к директору предприятия.

