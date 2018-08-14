При обрушении моста в Италии погибли десятки человек

В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10. По словам главы городской службы скорой помощи, погибли десятки человек — как те, кто упал с моста, так и люди, оказавшиеся под обломками.



Автомобильное движение «полностью заблокировано», пишет издание Adnkronos. Десятки автомобилей остались в тоннелях, ведущих к обрушившемуся мосту.



Мост высотой 45 метров проходит над долиной реки, где расположены жилые дома, железнодорожные пути и промзона. Судя по фотографиям и видео, обрушилась центральная часть моста. Итальянские железные дороги сообщили о приостановке движения в Генуе.



Причины обрушения, которое случилось во время сильной грозы, пока неизвестны. Как рассказали «Медузе» местные жители, опоры моста «все время» ремонтировали.

