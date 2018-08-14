Кличко считает, что ситуация на Донбассе влияет на уровень комфортности Киева

Кличко считает, что ситуация на Донбассе влияет на уровень комфортности Киева

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко считает, что ситуация на Донбассе влияет на оценку Киева аналитиками в рейтинге аналитического подразделения журнала Economist Economist Intelligence Unit (Великобритания).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра, передают Українські Новини.

"Даже несмотря на то, что, в целом, Киев живет мирной жизнью, в 700 километрах от столицы продолжаются боевые действия. Мы привыкли к такой жизни. А для экспертов The Economist, - это угроза, что в результате вытекает в оценку комфорта жизни в городе. Этот рейтинг является проекцией оценки экспертами того, что происходит вообще в Украине", - сказано в нем.

Столица Украины этот раз в списке заняла 118-е место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных и оказался в списке городов, которые за 5 лет (с 2013-го) больше всего ухудшили свое положение.

Согласно данным рейтинга, показатель комфорта жизни в Киеве упал на 12,6%.

Рейтинг комфортности городов The Economist состоит из оценок 5 категориях - "стабильность", "здравоохранение", "культура и экология", "образование" и "инфраструктура".

Киев улучшил позиции в рейтинге самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018 журнала The Economist и поднялся со 131-го места до 118-го.

Об этом говорится в рейтинге, опубликованном на сайте издания, передают Українськi Новини.

На первом месте в списке находится столица Австрии Вена, на втором - город Мельбурн в Австралии, третье место занял японский город Осака, на четвертом - Калгари в Канаде и на пятом - австралийский Сидней.

В первую десятку рейтинга также попали Ванкувер (Канада), Токио в Японии, Торонто в Канаде, а также Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.

Замыкает список сирийский Дамаск, который занял 140-е место.

Кроме Дамаска на последние позиции списка попали Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Карачи в Пакистане.

Киев за год улучшил свою позицию в списке на 13 пунктов, заняв 118-е место и набрав 56,6 баллов из 100 возможных.

По итогам 2017 года столица Украины заняла 131-е место и получила 47,8 баллов.

При этом Киев второй год подряд возглавляет рейтинг городов, которые за последние 5 лет ухудшали свое положение.

За пять лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.

Как сообщали Українськi Новини, в 2016 и 2017 году Киев занял 131-е место среди пригодных для проживания городов в рейтинге Economist Economist Intelligence Unit (Великобритания).