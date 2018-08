Кличко считает, что ситуация на Донбассе влияет на уровень комфортности Киева

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко считает, что ситуация на Донбассе влияет на оценку Киева аналитиками в рейтинге аналитического подразделения журнала Economist Economist Intelligence Unit (Великобритания).



Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра, передают Українські Новини.



"Даже несмотря на то, что, в целом, Киев живет мирной жизнью, в 700 километрах от столицы продолжаются боевые действия. Мы привыкли к такой жизни. А для экспертов The Economist, - это угроза, что в результате вытекает в оценку комфорта жизни в городе. Этот рейтинг является проекцией оценки экспертами того, что происходит вообще в Украине", - сказано в нем.



Столица Украины этот раз в списке заняла 118-е место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных и оказался в списке городов, которые за 5 лет (с 2013-го) больше всего ухудшили свое положение.



Согласно данным рейтинга, показатель комфорта жизни в Киеве упал на 12,6%.



Рейтинг комфортности городов The Economist состоит из оценок 5 категориях - "стабильность", "здравоохранение", "культура и экология", "образование" и "инфраструктура".



Киев улучшил позиции в рейтинге самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018 журнала The Economist и поднялся со 131-го места до 118-го.



Об этом говорится в рейтинге, опубликованном на сайте издания, передают Українськi Новини.



На первом месте в списке находится столица Австрии Вена, на втором - город Мельбурн в Австралии, третье место занял японский город Осака, на четвертом - Калгари в Канаде и на пятом - австралийский Сидней.



В первую десятку рейтинга также попали Ванкувер (Канада), Токио в Японии, Торонто в Канаде, а также Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.



Замыкает список сирийский Дамаск, который занял 140-е место.



Кроме Дамаска на последние позиции списка попали Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Карачи в Пакистане.



Киев за год улучшил свою позицию в списке на 13 пунктов, заняв 118-е место и набрав 56,6 баллов из 100 возможных.



По итогам 2017 года столица Украины заняла 131-е место и получила 47,8 баллов.



При этом Киев второй год подряд возглавляет рейтинг городов, которые за последние 5 лет ухудшали свое положение.



За пять лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.



Как сообщали Українськi Новини, в 2016 и 2017 году Киев занял 131-е место среди пригодных для проживания городов в рейтинге Economist Economist Intelligence Unit (Великобритания).