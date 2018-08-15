В НБУ объяснили низкий рост цен в июле дешевыми сезонными продуктами

Падение цен в Украине на 0,7% в июле по сравнению с июнем произошло из-за снижения стоимости сырых продуктов, прежде всего – сезонных овощей, фруктов, мяса и молока. Особенно активно дешевели овощи борщевого набора, которые "набрали в цене" еще в начале этого года. К такому выводу пришел Нацбанк в опубликованном на сайте ведомства свежем инфляционном отчете.



Что дешеветь в Украине отказывается, так это услуги ЖКХ. Особенно сильно – сразу на 4,2% - прибавила статья "удержание жилья и придомовой территории". На 0,7% подорожали услуги транспорта, 1,8% прибавили алкоголь и сигареты. Зато подешевела одежда и обувь – сразу на 4,6%.



По некоторым статьям, говорят в Нацбанке, отмечалось существенное ускорение индекса цен. К примеру, из-за повышения проезда в Киеве услуги городского транспорта прибавили 27,1% год к году. Да и топливные ценники в июле демонстрировали ускоренный рост – 19% в годовом измерении. Последнее обстоятельство в НБУ объясняют ростом мировых цен на нефть.



При этом Нацбанк не делает никаких инфляционных прогнозов на будущий период. Хотя очевидно, что по мере ослабления сезонных факторов и девальвации гривны, цены на ряд товаров будут расти ускоренными темпами, пишет Ubr.ua.

