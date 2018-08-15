В покушении на Мадуро подозревают двух высокопоставленных военных

Два высокопоставленных военнослужащих причастны к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на генерального прокурора страны Тарека Сааба.



По его данным, двое предполагаемых причастных к взрывам беспилотников (БПЛА) появились в понедельник в суде.



Попытка убить президента с использованием БПЛА была предпринята в начале августа во время его выступления в Каракасе, Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы. Вскоре после этого президент Венесуэлы обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения Мадуро абсурдными.



К настоящему времени число подозреваемых по делу превысило 20 человек, из них 10 уже задержаны, в том числе оппозиционер Хуан Рекесенс. Еще один подозреваемый - член парламента Хулио Борхес - находится в Колумбии.

