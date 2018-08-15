Сенцов не будет писать прошений о помиловании, заявляют в "Агоре"

Олег Сенцов не будет просить о помиловании, заявил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной организации "Агора", юристы которой защищают украинского режиссера в российских и международных судах.



"Не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно", - написал П.Чиков в своем "Telegram-канале" в среду.



Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о безосновательности обвинений в адрес властей РФ по вопросу о помиловании О.Сенцова. "Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что употреблять фразу "отказали в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании", - сказал он журналистам.



Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта.



О.Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

