В Эстонии заявили, что поиски запущенной по ошибке ракеты могут не увенчаться успехом

Поиски ракеты, случайно запущенной над Эстонией на прошлой неделе, могут не увенчаться успехом. Такое мнение выразил пресс-секретарь Сил обороны Эстонии Айво Вахеметс.



"Мы можем так и не найти саму ракету в результате поисков", - сказал он.



По его словам, в настоящее время поиски ведутся с помощью двух вертолетов, а также наземной поисковой группы. "Ранее мы сузили регион поисков, - сказал он. - Однако он не ограничивается только территорией заповедника Эндла".



Вахеметс отметил, что в ходе поисков вертолеты проводят осмотр территории, после чего, если видят какие-то следы, которые могут быть связаны с падением ракеты, передают информацию наземной поисковой группе, которая наравляется в указанную зону. "Но пока у нас нет новостей, нет изменений", - добавил он.



Расследование инцидента продолжается, сказал он, и в настоящий момент ни одна из версий случившегося не исключена. В частности, эксперты допускают, что ракета могла взорваться в небе, либо войти в мягкую болотистую почву и застрять там.

