Компания Баффета стала вторым по величине акционером Apple

Компания Баффета стала вторым по величине акционером Apple

Инвестиционная фирма американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway во втором квартале 2018 года купила 12,4 млн акций Apple. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Dow Jones в среду, 15 августа.

Таким образом, на конец июня Berkshire владела 251,96 млн бумаг Apple на общую сумму $46,6 млрд. Berkshire является вторым по величине акционером Apple после фонда Vanguard.

Вместе с тем компания продала 4,5 млн акций банка Wells Fargo, который испытывает проблемы в последнее время из-за многочисленных судебных разбирательств. После этого пакет акций Apple стал занимать первое место по стоимости в инвестиционном портфеле Berkshire, хотя компания начала их покупать только в первом квартале 2016 года.

Уоррен Баффет традиционно воздерживался от инвестиций в высокотехнологичные компании, однако сделал исключение для Apple и не прогадал: по оценке Bloomberg, на данный момент его ожидаемая прибыль от покупки бумаг компании составляет $17,2 млрд.