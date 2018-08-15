Компания Баффета стала вторым по величине акционером Apple

Инвестиционная фирма американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway во втором квартале 2018 года купила 12,4 млн акций Apple. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Dow Jones в среду, 15 августа.



Таким образом, на конец июня Berkshire владела 251,96 млн бумаг Apple на общую сумму $46,6 млрд. Berkshire является вторым по величине акционером Apple после фонда Vanguard.



Вместе с тем компания продала 4,5 млн акций банка Wells Fargo, который испытывает проблемы в последнее время из-за многочисленных судебных разбирательств. После этого пакет акций Apple стал занимать первое место по стоимости в инвестиционном портфеле Berkshire, хотя компания начала их покупать только в первом квартале 2016 года.



Уоррен Баффет традиционно воздерживался от инвестиций в высокотехнологичные компании, однако сделал исключение для Apple и не прогадал: по оценке Bloomberg, на данный момент его ожидаемая прибыль от покупки бумаг компании составляет $17,2 млрд.

