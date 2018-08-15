НАПК внесло предписание министру культуры Нищуку
Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание министру культуры Украины Евгению Нищуку в отношении генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Ивана Ковальчука.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Предписание, внесенное Нищуку, касается нарушения требований ч. 4 ст. 28 закона Украины "О предотвращении коррупции".
Министерство культуры Украины уволило с должности генерального директора музея Ивана Ковальчука и не приняло предусмотренных законодательством мер по урегулированию потенциального конфликта интересов в его служебной деятельности, обусловленного совместной работой со своей женой.
Установлено, что жена Ивана Ковальчука занимает руководящие должности с 1995 года и до сегодня находится в прямом подчинении у своего мужа – генерального директора музея.
Нацагентство требует от министра принять предусмотренные законодательством меры.