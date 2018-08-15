НАПК внесло предписание министру культуры Нищуку

Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание министру культуры Украины Евгению Нищуку в отношении генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Ивана Ковальчука.



Об этом сообщается на сайте НАПК.



Предписание, внесенное Нищуку, касается нарушения требований ч. 4 ст. 28 закона Украины "О предотвращении коррупции".



Министерство культуры Украины уволило с должности генерального директора музея Ивана Ковальчука и не приняло предусмотренных законодательством мер по урегулированию потенциального конфликта интересов в его служебной деятельности, обусловленного совместной работой со своей женой.



Установлено, что жена Ивана Ковальчука занимает руководящие должности с 1995 года и до сегодня находится в прямом подчинении у своего мужа – генерального директора музея.



Нацагентство требует от министра принять предусмотренные законодательством меры.

