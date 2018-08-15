Фернандо Алонсо объявил об уходе из Формулы 1

Двухкратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо объявил о завершении карьеры. По окончании сезона испанский гонщик покинет McLaren и сосредоточится на чем-то новом. Однако чем именно он займется, пока не сообщается.



«После 17 чудесных лет в этом удивительном спорте пришло время что-то изменить и двигаться дальше, — говорит Алонсо — Я принял решение несколько месяцев назад и не собираюсь его менять. В этом сезоне будет еще несколько гран-при, которым я хотел бы отдаться с большей страстью, чем когда-либо».



Формульная карьера Фернандо Алонсо началась в 2001 году, когда молодого тест-пилота перевели в основной состав команды «Минарди». Годом позже испанец занимал позицию запасного пилота Renault, в 2004-м занял в команде место перешедшего в BAR Баттона.



В 2005 году Алонсо выиграл первый чемпионский титул, в 2007-м перешел в McLaren. В сезоне 2008 года Алонсо вернулся в команду Renault и стал пятым в общем зачете чемпионата. В 2010 году Алонсо перешёл в Ferrari и в первой же гонке одержал победу.



После возвращения в McLaren в 2015 году на тестах в Барселоне Алонсо попал в аварию и был госпитализирован. Он получил сотрясение мозга и пропустил первую гонку сезона. Там же команда столкнулась ненадёжностью новых двигателей Honda, что не позволило ей успешно выступить в чемпионате.



В 2017 году Алонсо принял участие в гонке «500 миль Индианаполиса», но из-за проблем с машиной не добрался до финиша.

