В Украине в четверг будет жарко и тепло, местами дожди

В Украине в четверг, 16 августа, в южной и восточной части страны сохранится очень жаркая и сухая воздушная масса, на остальной территории – более влажный и теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр. В западных и северных регионах, а также в Винницкий области ожидаются кратковременные дожди и грозы, на Закарпатье и Прикарпатье местами сильный дождь; на остальной территории без осадков.



Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с, при грозах отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°; днем в южных и восточных областях 31-36°, в северных и западных областях 24-29°, в Карпатском регионе 20-23°, на остальной территории 30-34°.



В Киеве 16 августа ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь; температура ночью 18-20°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 августа самая высокая температура днем была 36,2° в 2008 году, самая низкая ночью 8,6° в 1965 году.



В Украине в пятницу, 17 августа, ночью без осадков, днем в западных и северных регионах местами ожидается кратковременный дождь с грозой, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура воздуха в южных и восточных областях ночью 19-24°, днем 32-37°; на остальной территории ночью 14-19°, днем в западных и северных областях 24-29°, в центральных областях 29-34°.



В Киеве 17 августа ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°.



По состоянию на 9:00 среды, 15 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 24°.

