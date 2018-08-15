Двое украинцев пострадали в результате обрушения моста в Генуе - консульство

Префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане об отсутствии граждан Украины среди погибших в результате обрушения моста Моранди, произошедшего 14 августа, но сообщила, что двое украинцев пострадали. Об этом украинское консульство в Милане сообщило в Facebook, передает УНН.



Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице "Сан Мартин", с которой Генеральное консульство поддерживает постоянную связь.



К другим больниц "Галлиера" и "Вилла Скасси" пострадавшие украинцы на госпитализацию не поступало.



Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде в Генуе на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.



Число погибших в результате обрушения автомобильного моста в Генуе на севере Италии достигло 39 человек.

