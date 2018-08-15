РФ подготовила ответные меры на остановку Украиной пассажирского сообщения

Россия разработала пакет ответных мер в случае прекращения Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с РФ. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает УНН.



“Минтранс рассматривал этот вопрос и возможные наши ответные меры в связи с возможным принятием такого рода решений”, — сказал Дитрих, комментируя вероятное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.



По его словам, если Украина все-таки остановит сообщение, то Россия реализует эти ответные меры.



В то же время, Дитрих отметил, что не ожидает, что дело дойдет до реальных шагов.



Напомним, МИУ допустило возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. В МЭРТ заявили, что не рассматривают прекращение пассажирского ж/д сообщения с РФ в качестве инструмента экономического воздействия.



Ранее сообщалось, что за первую половину 2018 года “Укрзализныця” получила прибыль от курсирования поездов в РФ и в сумме 177,580 млн грн. Почти 63 млн грн принес поезд № 6/5 Киев — Москва, на втором месте поезд № 74/73 Львов — Москва с результатом более 38 млн грн. Прибыльными также являются поезда: Днепр — Москва, Харьков — Москва, Харьков — Санкт Петербург, Одесса — Москва, Николаев — Москва.



Добавим, глава МИУ Владимир Омелян заявил, что инициатива о приостановлении пассажирского сообщения с РФ является ответной мерой на действия России в Азовском море и оккупацию территорий.

