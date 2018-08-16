Суд обязал Антона Геращенко удалить из Facebook пост о Саакашвили

Печерский суд Киева удовлетворил иск партии "Рух новых сил" экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской госадминистрации Михаила Саакашвили, обязав народного депутата Антона Геращенко удалить пост в Facebook о якобы организации Саакашвили проплаченной акции протеста под Верховной Радой в июле 2017 года.

Об этом Громадскому ТВ сообщил адвокат Саакашвили Павел Богомазов.



По его словам, речь идет о посте от 14 июля 2017 года, в котором Геращенко утверждает, что митинг под Радой организовала "группа Саакашвили - Деревянко" (внефракционный депутат Юрий Деревянко - Прим.ред.), а деньги за это активисты получили в офисе экс-президента Грузии.



В решении суда говорится, что Геращенко должен удалить эту информацию в течение трех дней после вступления в силу решения суда. Также он должен разместить в Facebook опровержения указанной информации.



Cам Геращенко сообщил Громадскому, что в ближайшие дни обжалует это решение.



"На днях будет подана апелляция. Как будет решение по апелляции - там посмотрим", - отметил он.

