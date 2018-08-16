Вышел новый трейлер сериала Amazon "Романовы"

Стриминговый сервис Amazon в своем официальном YouTube-канале представил новый трейлер сериала "Романовы" ("The Romanoffs"), который рассказывает о многочисленных потомках российской императорской семьи.



Сериал состоит из восьми отдельных эпизодов, не связанных между собой сюжетом и действующими лицами. Создатели шоу расскажут о людях, считающих себя потомками династии, которая правила Россией с 1613 года до отречения от престола последнего императора Николая II в 1917 году.



Премьера запланирована на 12 октября 2018 года.



Главные роли в сериале исполнили Изабель Юппер, Аманда Пит, Кристина Хендрикс, Аарон Экхарт, Джон Слэттери, Джек Хьюстон, Марта Келлер и другие. Из российских знаменитостей в проекте участвовала Евгения Брик, известная российским зрителям по работам в сериалах "Оттепель", "Оптимисты", "Адаптация", "Темный мир: Равновесие", "Садовое кольцо" и др.



Режиссером сериала выступил Мэттью Вайнер, снявший сериал "Безумцы". В работе над сериалом приняли участие канадская писательница Семи Челлас, которая выступила в роли сценариста и исполнительного продюсера вместе с Крисс Тернер Таунер, Блейком Маккормиком и Кэти Кирич.



Дизайнерами по костюмам в сериале стали Джени Брайант и Венди Чак, художниками-постановщиками - Генри Данн и Кристофер Браун, директоры по кастингу - Кэрри Аудино, Лаура Шифф и Кендра Кларк.





