Спасатели в Киеве откачивают воду в местах подтопления и убирают поваленные деревья

В Киеве в результате ночной непогоды (сильный дождь, град, шквалы, гроза) произошло подтопление на некоторых участках дорог, повалены деревья в разных районах, а на ул. Братиславской с 5-этажного дома свисает вышка мобильной связи оператора "Киевстар".



Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, спасатели откачивали воду с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке ул. Елены Телиги и ул. Щусева.



В результате непогоды на ул. Братиславская, 8-а, металлическая вышка мобильной связи "Киевстара" свисает с 5-этажного жилого дома. Спасатели подразделения КГГА ожидают автокран и представителей мобильной связи.



На нескольких улицах столицы в разных районах спасатели убирают поваленные в результате непогоды деревья, в том числе с проезжей части.



Возле станции метро "Черниговская" под мостом спасатели помогли отбуксировать три подтопленных автомобиля.



Для ликвидации последствий непогоды в Киеве от ГСЧС в целом привлечены 35 человек личного состава и 8 единиц техники.

