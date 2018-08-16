Uber смогла сократить убыток на 16%

Американская компания Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, во втором квартале 2018 года сократила чистый убыток почти на 16% на фоне расширения своего бизнеса по всему миру.



Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отчетность компании в четверг, 16 августа.



Чистый убыток в апреле-июне составил $891 млн по сравнению с $1,06 млрд за аналогичный период прошлого года.



При этом чистая выручка взлетела на 63% – до $2,8 млрд, тогда как валовой объем заказов увеличился на 41% и достиг $12,01 млрд.



Напомним, Uber вышла на прибыльный уровень в первом квартале 2018 года. Тогда чистая прибыль компании составила $2,46 млрд по сравнению с чистым убытком в размере $847 млн за аналогичный период 2017 года.



Поитогам 2017 года компания Uber получила убыток в $4,46 млрд при продажах в размере $7,36 млрд. Выручка компании в последнем четвертом квартале выросла к трем предыдущим месяцам на 12% до $2,26 млрд.

