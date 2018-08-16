Обычный потоп
Центральная улица европейской столицы превратилась в восхитительное озеро, в котором отражается сумеречное небо ЕС. Освежающий европейский потоп продемонстрировал полную готовность мэрии, внедрившей систему «Умный город», к неожиданным, но закономерным сюрпризам погоды. Ливнестоки – это полная херня. Забава для слабых. Настоящие патриоты вручную очищают специальные решетки на улицах от забившегося мусора. Образуется красивый водоворот, в котором плавают веточки, пластиковые бутылки, упаковки «Мивины» и даже один почти целый чизбургер.
Судя по всему, дабл. Сразу спешу всех успокоить: в результате сильнейшего ночного ливня, шквала и града памятник исконно украинскому богатырю Илье Муромцу не пострадал. Хотя град был размером с «крупное перепелиное яйцо». Так пишут в социальных сетях. Гребаные перепела! Где их столько набрали?! Сам я историческое событие благополучно проспал и только спросонья, ожидая, пока бойлер нагреет живительную хлорированную Игорем Коломойским воду, начал втыкать в заголовки свежей «электронной прессы». Поскольку примерно сорок процентов населения Киева – это, по данным социологов, состоятельные дебилы, голосующие за Кличко, особой паники не было. Робкие попытки криптоватников указать на отдельные недостатки в виде свисающей с жилого дома вышки мобильной связи «Киевстара» быстро подавляются в зародыше. В основном восхищаются эффективной работой столичных коммунальщиков, которые «оперативно откачивают воду с проезжей части». Действительно, по дороге на работу наблюдал эпическую и слаженную работу мужиков в красивых оранжевых жилетках. Массово использовалась новейшая техника: стоят современный трактор «Беларусь» и мужик с метлой. Работа спорится. Значительные участки центра освобождены от примерно десятисантиметрового слоя свежей, вероятно, целебной грязи. Система «Умный город» в очередной раз проявила себя во всей красе. Надо отметить, что потопы в Киеве становятся регулярными. 25 июля столицу тоже накрыло градом и сильнейшей грозой. Мэрия оперативно сделала соответствующие выводы и начала непримиримую борьбу с киосками, которые всучивают доверчивым киевлянам несвежую шаурму.
Следующий шаг Кличко – это подготовка к историческому матчу с Ленноксом нашим Льюисом. Он приезжает в Киев на какую-то тусовку с участием отбросов большого спорта. И Виталик предложил сыграть с ним в шашки. Или шахматы. Возможно, в подкидного дурака, но я не уверен на сто процентов
Ко второму потопу было ликвидировано около восьмидесяти стационарных точек по продаже этого излюбленного лакомства киевлян. Шаурм-мены уже составляют сильнейшую конкуренцию «Макдональдсу» и для привлечения покупателей вывешивают на авторизованных точках продажи государственные флаги нации.
Следующий шаг Кличко – это подготовка к историческому матчу с Ленноксом нашим Льюисом. Он приезжает в Киев на какую-то тусовку с участием отбросов большого спорта. И Виталик предложил сыграть с ним в шашки. Или шахматы. Возможно, в подкидного дурака, но я не уверен на сто процентов. Предстоящий бой вызвал настоящий ажиотаж, букмекеры замахались принимать ставки. Поэтому к очередному потопу столица подошла хорошо подготовленной. Заторы и пробки вообще никого не смущают. Как и отсутствие горячей воды. Любой киевлянин, если ему пожаловаться на данную «проблему», поднимет тебя на смех. Он расскажет, что так называемая «горячая вода» – это один из мифов советских времен, которым мы, как известно из слов главкома, «сказали остаточне прощавай».
К сожалению, даже на расово правильных форумах порой возникают дискуссии по поводу мифической «горячей воды». Вот для сильно интересующихся ссылка. Это наиболее типичный образец дискурса по данному никчемному вопросу. Просто надо купить бойлер, и все. Без бойлера ты просто конченный му...к. Если вырубят канализацию, есть модели установки автономной системы «водоотвода». Электричество тоже можно спокойно добывать в домашних условиях.
Но вернемся к потопу. Столичная власть оказалась полностью подготовленной к этому стихийному явлению, спровоцированному, несомненно, Кремлем. В затопленном «Метрограде» даже электричество есть, и всех желающих ощутимо трахает имеющимся в избытке током. По чисто субъективным ощущениям – примерно 220 вольт. Для тех, кто не в курсе, что такое «Метроград». У бывшего киевского мэра Сан Саныча Омельченко были две страсти: рыть и все закладывать тротуарной плиткой. Свою первую страсть Омельченко частично удовлетворил, вырыв огромную яму от Бессарабского рынка до площади Льва Толстого.
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий запустило вирусную акцию с очаровательным названием «Должность – простой украинец». Цель мероприятия – дать возможность всем гражданам поздравить друг друга с Днем независимости с помощью «специально созданного сайта-конструктора»
Ее до сих пор не декоммунизировали, хотя были массовые протесты неполживых медиа, в том числе безумной команды «ТСН». В яму уложили крепкие бетонные конструкции, сверху положили асфальт, и появился настоящий подземный рынок. Там и сейчас можно приобрести оригинальные турецкие товары и качественную китайскую электронику. Есть этно-магазины, специализирующиеся на вышиванках и ювелирке с патриотическим уклоном. Никому золотой тризуб не надо? Там есть.
И всю эту красоту залило. Тризуб даже не окислился, что свидетельствует о бережном отношении нации к своему историческому наследию. К военному параду на День независимости обещают привести «Метроград» в полный порядок. Будет как новенький. До следующего планового потопа.
В заключение хочу привести очередную позитивную новость. Даже целых две. Министр внешних сношений, отзывающийся на кличку «Климкин», установил в центре дипломатии нации специальный мусорный бачок европейского образца. Для раздельного сбора отходов жизнедеятельности нашего славного МИДа. Пустые бутылки выкидываются в одну емкость, использованные во время переговоров гандоны в другую, а б/у туалетная бумага – в третью. Затем приезжает мусоровоз, все это смешивается и вывозится в Дарницу. Вот так, Европа становится все ближе и ближе.
И вторая позитивная новость. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий запустило вирусную акцию с очаровательным названием «Должность – простой украинец». Цель мероприятия – дать возможность всем гражданам поздравить друг друга с Днем независимости с помощью «специально созданного сайта-конструктора». Часть поздравлений, размещенных на «сайте-конструкторе», будет оформлена в виде красивых бигбордов на центральных улицах городов нации. Организаторы считают, что «появится повод поделиться улыбками и верой в успешное будущее Украины». Полностью поддерживаю. Очень талантливая акция. На ровном месте распилить столько бюджетных денег, выделенных с целью деоккупации – это талант. СУГС!