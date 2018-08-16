Обычный потоп

Центральная улица европейской столицы превратилась в восхитительное озеро, в котором отражается сумеречное небо ЕС. Освежающий европейский потоп продемонстрировал полную готовность мэрии, внедрившей систему «Умный город», к неожиданным, но закономерным сюрпризам погоды. Ливнестоки – это полная херня. Забава для слабых. Настоящие патриоты вручную очищают специальные решетки на улицах от забившегося мусора. Образуется красивый водоворот, в котором плавают веточки, пластиковые бутылки, упаковки «Мивины» и даже один почти целый чизбургер.



Судя по всему, дабл. Сразу спешу всех успокоить: в результате сильнейшего ночного ливня, шквала и града памятник исконно украинскому богатырю Илье Муромцу не пострадал. Хотя град был размером с «крупное перепелиное яйцо». Так пишут в социальных сетях. Гребаные перепела! Где их столько набрали?! Сам я историческое событие благополучно проспал и только спросонья, ожидая, пока бойлер нагреет живительную хлорированную Игорем Коломойским воду, начал втыкать в заголовки свежей «электронной прессы». Поскольку примерно сорок процентов населения Киева – это, по данным социологов, состоятельные дебилы, голосующие за Кличко, особой паники не было. Робкие попытки криптоватников указать на отдельные недостатки в виде свисающей с жилого дома вышки мобильной связи «Киевстара» быстро подавляются в зародыше. В основном восхищаются эффективной работой столичных коммунальщиков, которые «оперативно откачивают воду с проезжей части». Действительно, по дороге на работу наблюдал эпическую и слаженную работу мужиков в красивых оранжевых жилетках. Массово использовалась новейшая техника: стоят современный трактор «Беларусь» и мужик с метлой. Работа спорится. Значительные участки центра освобождены от примерно десятисантиметрового слоя свежей, вероятно, целебной грязи. Система «Умный город» в очередной раз проявила себя во всей красе. Надо отметить, что потопы в Киеве становятся регулярными. 25 июля столицу тоже накрыло градом и сильнейшей грозой. Мэрия оперативно сделала соответствующие выводы и начала непримиримую борьбу с киосками, которые всучивают доверчивым киевлянам несвежую шаурму.



Следующий шаг Кличко – это подготовка к историческому матчу с Ленноксом нашим Льюисом. Он приезжает в Киев на какую-то тусовку с участием отбросов большого спорта. И Виталик предложил сыграть с ним в шашки. Или шахматы. Возможно, в подкидного дурака, но я не уверен на сто процентов

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий запустило вирусную акцию с очаровательным названием «Должность – простой украинец». Цель мероприятия – дать возможность всем гражданам поздравить друг друга с Днем независимости с помощью «специально созданного сайта-конструктора»