Прокуроры просят для Януковича 15 лет тюрьмы

Прокуроры Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Максим Крым завершили выступление в судебных дебатах в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, они просят суд вынести приговор в виде 15 лет лишения свободы.



Их выступление сопровождалось заявлениями и выкриками адвокатов, которые постоянно перебивали прокуроров и требовали рассмотреть ходатайство об отводе всего состава суда.



Как сообщалось, в данном деле В.Януковичу инкриминируются ст. 111 (государственная измена), ст.27, ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст.27, ч.3 ст.110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

