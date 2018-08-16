Омелян анонсирует новые ограничения в сообщении с РФ
Новые ограничения в сообщении с Россией анонсирует министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. "Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал он в социальной сети Facebook.
В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" В.Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее.
Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.
Источник: Интерфакс-Украина
15:24