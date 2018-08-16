McDonald's внедрил обслуживание столиков в 5 заведениях сети в Украине

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, внедрило опцию подачи персоналом заказа к столику в ресторане на Южном железнодорожном вокзале Киева, который стал пятым заведением нового формата.



Согласно сообщению компании, к концу года McDonald's намерен открыть еще семь заведений "МакДональдз" нового формата.



По данным пресс-службы, ресторан сети на Южном вокзале начал работу в конце 2016 года. После реконструкции в нем установлены терминалы самообслуживания, внедрено обслуживание за столиком, кассовая зона разделена на две части - для заказа и получения блюд. В обновленном McDonald's будет работать эксперт по гостеприимству, который должен замечать и реагировать на потребности клиентов.



"Во второй половине 2018 года будет внедрен еще один элемент формата опыта будущего - новый принцип работы кухни "Приготовлено для тебя". Это позволит посетителю добавить или убрать ингредиенты в бургерах по своему вкусу", - говорится в сообщении McDonald's.



По информации пресс-службы, новые форматы в 2018 году также были внедрены в четырех ресторанах сети: двух - в Киеве, по одному – в Черкассах и Борисполе (Киевская обл.).



Первое заведение McDonald's в стране было открыто 24 мая 1997 года в Киеве.



Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд."



Как сообщалось, в ресторанах McDonald's в Украине в 2017 году побывало около 100 млн посетителей, что почти на 9% больше, чем в 2016 году. Сеть увеличила собственную долю рынка на 1,2%, достигнув показателя в 12%. В настоящее время занимает лидирующую позицию.



В 2016 году рестораны McDonalds в Украине посетило около 85 млн чел.



Сеть ресторанов McDonald's в Украине обслуживает около 350 тыс. посетителей ежедневно. Штат сотрудников сети в стране насчитывает около 7,5 тыс. чел.



Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ПИИ являются Golden Arches European Holdings B.V. (99,975%, Амстердам, Нидерланды) и Global Restaurant Operations Of Ireland Limited (0,025%, Дублин, Ирландия).



Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на 9 ноября 2017 года составлял 789,575 млн грн.

