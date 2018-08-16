Аптеки бьют тревогу из-за "гугл-лечения" украинцев

Тенденция к так называемому "гугл-лечению" среди украинцев приобретает угрожающие масштабы. Пациенты, ленятся, либо не имеют возможности обратиться к врачам по назначению медицинских препаратов, занимаются самолечением на основе знаний из Интернета или из телевизионной рекламы. Об этом говорится в сообщении Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ), передает УНН.



В общем, такая пагубная практика не нова для украинцев, говорят аптекари, и тут же добавляют, что сегодня "она приобретает стремительное распространение".



"Мы являемся свидетелями того, что каждый второй посетитель аптеки просит продать лекарства, которые он видел в рекламе, и которые, по его мнению, должны помочь ему облегчить симптомы болезни. На уточняющие вопросы провизоров о рекомендованной дозе или о нужном количестве лекарств для прохождения рекомендуемого курса - такие клиенты ответов не имеют. Конечно, аптекарь готов предоставить более исчерпывающую информацию о запрашиваемом препарате, однако, он не может подменять собой врача", - говорит директор АПАУ Владимир Руденко.



С так называемым "гугл-лечением" история - аналогичная, подчеркивают фармацевты.



"Покупатели не понимают противопоказаний запрашиваемых лекарств, не обладают информацией о возможностях совмещать различные лекарства. Но, несмотря на это, они тратят средства, покупают, в итоге же - не получают желаемого эффекта, или вообще в разы ухудшают свое состояние здоровья", - объясняют в АПАУ.



Члены ассоциации убеждены, что указанная проблема должна стать предметом тщательного изучения со стороны профильных общественных и государственных учреждений, подчеркнул Руденко.



"Главное условие преодоления такой тенденции - это осведомленность пациентов. Осведомленность о последствиях самолечения, осведомленность об источниках получения исчерпывающей информации о лекарствах. Также на государственном уровне, по моему мнению, должно пропагандироваться обязательное посещение врачей. Мы все взрослые люди, и большинство из нас - это прекрасно понимает, но, поступки мы делаем противоположные. Но в вопросах здоровья и сохранения жизни, нельзя искать простых путей, потому что они, зачастую, ложные. Рискуем мы самым ценным", - резюмировал он.

