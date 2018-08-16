США намерены разместить в Польше военную базу на постоянной основе

Существует большая вероятность того, что в Польше появится американская военная база на постоянной основе. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает в четверг, 16 августа, Radio Poland.



По словам министра, США, скорее всего, развернут в Польше военную базу на постоянной основе.



Блащак уточнил, что переговоры по этому вопросу сейчас находятся в "продвинутой" фазе. При этом он отказался называть конкретную дату, когда такая база может открыться.



Как сообщают СМИ, в настоящее время Пентагон рассматривает как раз целесообразность строительства такой базы в Польше.



Отмечено, что ранее идею американской военной базы в Польше также приветствовали лидеры стран Балтии.

