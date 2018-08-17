Помпео выразил надежду на достижение новых договоренностей с Тегераном

Госсекретарь Майкл Помпео выразил надежду на то, что США и Иран смогут прийти к новому соглашению.



"Надеемся, что однажды мы сможем достичь нового соглашения с Ираном, когда его власти изменят свое поведение внутри страны и за ее пределами", - сказал Помпео в четверг на брифинге, посвященному решению США создать группу по координации своей политики в отношении Ирана.



В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Он заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.



Действие первой части санкций США было возобновлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября, они затронут энергетическую отрасль Ирана, а также сделки, относящиеся к нефти и транзакции с центробанком страны.

