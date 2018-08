Британская группа сняла клип в Чернобыле

Британская популярная группа Suede создала клип к синглу Life Is Golden. Видео появилось на официальном YouTube-канале музыкантов.



Клип британцы снимали в украинском городе-призраке Припяти. Съемки проходили совсем рядом с Чернобыльской атомной электростанцией.



Режиссер ролика Майк Кристи говорит, что дело не только в катастрофе, забравшей много жизней. В клипе речь идет также о силе жизни в природе там, откуда ушли люди.



Ролик за день набрал чуть больше 21 тысячи просмотров. Сами музыканты в клипе не появляются. Ролик снят с помощью пилотируемого дрона.



Песня Life Is Golden станет одной из треков восьмого альбома Suede под названием The Blue Hour. Презентация пластинки должна состояться 21 сентября.