- Главная
- Звездная пыль
- Британская группа сняла клип в Чернобыле
Британская группа сняла клип в Чернобыле
Британская популярная группа Suede создала клип к синглу Life Is Golden. Видео появилось на официальном YouTube-канале музыкантов.
Клип британцы снимали в украинском городе-призраке Припяти. Съемки проходили совсем рядом с Чернобыльской атомной электростанцией.
Режиссер ролика Майк Кристи говорит, что дело не только в катастрофе, забравшей много жизней. В клипе речь идет также о силе жизни в природе там, откуда ушли люди.
Ролик за день набрал чуть больше 21 тысячи просмотров. Сами музыканты в клипе не появляются. Ролик снят с помощью пилотируемого дрона.
Песня Life Is Golden станет одной из треков восьмого альбома Suede под названием The Blue Hour. Презентация пластинки должна состояться 21 сентября.
Источник: Корреспондент
13:31