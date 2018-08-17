Бывший сотрудник Tesla обвинил компанию в слежке за сотрудниками

Бывший работник Tesla Карл Хансен, уволенный с завода в Неваде, обвинил компанию в шпионаже за сотрудниками. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на его адвоката.



Хансен утверждает, что по указанию главы компании Илона Маска на предприятии было установлено специальное оборудование, позволявшее прослушивать мобильные телефоны работников.



Экс-сотрудник, который занимался расследованиями внутри компании, также обвинил бывшего работодателя в сокрытии информации от инвесторов. Так, по его словам, производитель электрокаров не сообщил о том, что за первое полугодие на предприятии было похищено меди и другого сырья на 37 миллионов долларов.



Также, говорит Хансен, Tesla не предприняла никаких действий для расследования сообщений о торговле наркотиками на предприятии. По его данным, один из работников завода связан с мексиканским наркокартелем.



Жалобу бывший сотрудник автогиганта направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.



В Tesla уже отреагировали на обвинения. «Некоторые из них — абсолютная ложь, другие не подтверждены», — заявили в компании.



Это уже не первый скандал, связанный с противостоянием Tesla с бывшими сотрудниками. В июне компания обвинила бывшего технолога завода в Неваде в хищении секретной информации. Тот подал встречный иск, утверждая, что Tesla использует неисправные батареи при производстве электрокаров и обманывает инвесторов.



