На стройке в Киеве задержали 40 человек с оружием

Полиция Киева в пятницу, 17 августа, предотвратила конфликт вокруг строительства в Дарницком районе, задержав около 40 молодых людей с оружием. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. Отмечается, что во время патрулирования полицейские заметили, что на Осокорках собралось около 80 мужчин спортивной внешности с щитами, резиновыми палками, ножами и оружием.



Как только на место происшествия прибыли бойцы спецназа, наряды патрульных и личный состав территориального управления полиции, молодые люди начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 40 человек.



"На месте мы установили, что они имеют спецсредства – щиты, резиновые дубинки и даже оружие. Их доставляют в управление полиции для проведения тщательной проверки и предоставления объяснений относительно причин их сбора в указанном месте", - отметили в полиции.

