В ближайшие сутки на востоке будет сухо, на западе и севере пройдут дожди с грозами

В Украине в ближайшие сутки 18 августа в южной и восточной частях страны сохранится очень жаркая и сухая воздушная масса, на остальную территорию будет поступать теплый и более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр. В западных, северных и центральных областях местами кратковременные дожди с грозами; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в центральных областях до 32°; в южной части и восточных областях ночью 18-23°, днем 30-35°.



В Киеве 18 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы; температура ночью 17-19°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 августа самая высокая температура днем была 36,2° в 1946 году, самая низкая ночью 7,4° в 1919 году.



В Украине 19 августа в западных, северных и центральных областях местами кратковременные дожди с грозами; на остальной территории - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 13-18°, на востоке страны и на севере Левобережья 10-15°; днем 24-29°, в восточных и центральных областях до 32°; в южной части ночью 18-23°, днем 30-35°.



В Киеве 19 августа местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.



По состоянию на 9:00 пятницы, 17 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 23-26°, в Днепре, в пределах Киева, 25°.

