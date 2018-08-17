Украина не планирует блокировать транзит российских товаров - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет, что Украина не планирует блокировать транзит российских товаров. Об этом он сказал в эфире "5 канала", передают Українськi Новини.



"Транзит с каждым годом падает. Россия делает это умышленно, чтобы в очередной раз обескровить Украину, но это объективный процесс, мы на него повлиять не можем. Со своей стороны мы блокировать транзит не планируем, потому что мы имеем обязательства в рамках ВТО", - сказал он.



По его словам, Россия использует все свои рычаги, чтобы дестабилизировать в первую очередь регион Азовского моря, вследствие чего товарооборот через мариупольский морской торговый порт (Донецкая область) за январь-июнь 2018 года по сравнению с аналогичными периодом 2017 года снизился на 10%, а через Бердянский морской торговый порт (Запорожская область) снизился на 16%.

