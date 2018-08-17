Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донецкой области

Утром 16 августа, на северо-востоке Гольмовского, что в 50 км от Донецка, на оккупированной территории, патруль СММ ОБСЕ, контролировавший соблюдение режима тишины для проведения ремонтных работ на линии электропередач, попал под обстрел. Об этом сообщает пресс-служба мониторинговой миссии.



"Двое патрульных находились внутри бронетранспортеров, еще трое разговаривали с рабочим проводящей ремонт компании "Вода Донбасса" и вооруженным автоматом боевиком. Еще двое вооруженных боевиков и двое рабочих находились в припаркованном неподалеку фургоне. В 09:14 три участника патруля вне транспортных средств услышали взрыв примерно в 500 м на севере и еще один взрыв около 500 м на юго-юго-востоке от них, а затем около 10 выстрелов из стрелкового оружия на 100-150 м к северу и северо-западу", - говорится в сообщении.



Отмечается, что два выстрела были сделаны в сторону патруля, а пули пролетелеи буквально над головами наблюдателей. После этого патрульные вернулись в бронетранспортеры и покинули место происшествия. Боевики и рабочие "Воды Донбасса" также уехали на своем автомобиле. В ОБСЕ отмечают, что уже сообщили о происшествии представителям ВСУ и попросили предпринять соответствующие меры.

