МИД блокирует договор с ЕС об открытом небе

Министерство иностранных дел, в отличие от других украинских ведомств, не согласовало подписание договора о совместном авиапространстве с Евросоюзом. Об этом сообщили в Мининфраструктуры, пишет УНН в пятницу, 17 августа.



"С целью подписания Соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве Мининфраструктуры разработало соответствующий пакет документов о полномочиях министра инфраструктуры Украины на подписание соглашения и в мае 2016 года направило его на согласование в Минсоцполитики, МИД, Минфин, Минэкономразвития, ГФС и АМКУ. Получено согласование от всех заинтересованных центральных органов исполнительной власти, кроме МИД", - сообщили в Мининфраструктуры.



Как уточнили в министерстве, внешнеполитическое ведомство своим письмом от 11 июля 2016 года проинформировало Мининфраструктуры, что ввиду отсутствия со стороны ЕС согласованной редакции пункта 31 "Территория" статьи 2 "Определение" о территориальном применении указанного соглашения, одобрение такого проекта акта является преждевременным.



Кроме того, в МИД добавили, что подписание соглашения невозможно без урегулирования спора между Великобританией и Испанией по Гибралтару, который актуализировался после референдума о выходе Британии из ЕС.



"Украина не имеет права самостоятельно принимать любые односторонние решения по этому вопросу. Вопрос определения Гибралтара обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года", - отметили в министерстве.

