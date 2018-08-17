Продавцов на Петровке оштрафовали за российские книги

Продавцов на столичной Петровке оштрафовали на 37 230 гривен за распространение книжной продукции, ввезенной из Российской Федерации без разрешительных документов. Как сообщает пресс-служба Госкомтелерадио, административно-хозяйственные санкции применены к субъектам ведения хозяйства ФЛП Перчак и ФЛП Путивский.



Книги, которые распространялась без разрешительных документов, изъяты из обращения, а на предпринимателей наложены административно-хозяйственные штрафы в размере 37 230 грн. В случае повторного нарушения сумма штрафа составит уже 186 150 грн.



Субъекты хозяйствования должны оплатить штраф в течение 15 суток. В то же время оно может быть обжаловано в течение 10 рабочих дней со дня его получения.



По состоянию на 16 августа уполномоченными чиновники Госкомтелерадио составили 14 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 521 220 грн.

