Продавцов на Петровке оштрафовали за российские книги

Продавцов на Петровке оштрафовали за российские книги

Продавцов на столичной Петровке оштрафовали на 37 230 гривен за распространение книжной продукции, ввезенной из Российской Федерации без разрешительных документов. Как сообщает пресс-служба Госкомтелерадио, административно-хозяйственные санкции применены к субъектам ведения хозяйства ФЛП Перчак и ФЛП Путивский.

Книги, которые распространялась без разрешительных документов, изъяты из обращения, а на предпринимателей наложены административно-хозяйственные штрафы в размере 37 230 грн. В случае повторного нарушения сумма штрафа составит уже 186 150 грн.

Субъекты хозяйствования должны оплатить штраф в течение 15 суток. В то же время оно может быть обжаловано в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

По состоянию на 16 августа уполномоченными чиновники Госкомтелерадио составили 14 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 521 220 грн.