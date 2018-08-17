Меркель о встрече с Путиным: больших результатов ждать не стоит

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что больших результатов от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным ждать пока не стоит, но круг тем, которые будут обсуждаться, будет очень широким.

"Это рабочая встреча, от нее не следует ожидать больших результатов, но число тем такое большое - от Украины до Сирии и вопроса сотрудничества в экономической сфере, - что было бы правильным находиться в постоянном диалоге, и этот диалог я хочу продолжить завтра", - сказала канцлер журналистам в Берлине в пятницу.

По словам А.Меркель, простого диалога в субботу тоже ждать не следует.

"Будут противоречия, но будут и темы, по которым мы можем форсировать или улучшить двустороннее или международное сотрудничество", - сказала она. В качестве одной из таких тем канцлер указала Ливию.

Встреча запланирована на субботу, 18 августа.