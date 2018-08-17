Порошенко разблокировал выплаты долгов шахтерам

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2018 год, которым госшахтам дополнительно выделяется 1,4 млрд грн дотаций для погашения задолженности по зарплате горнякам. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает пресс-служба главы государства.



Отмечается, что реализация закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства этой бюджетной программы будут направлены в том числе на погашение задолженности по оплате труда горняков.



"Законом также расширены источники формирования средств для финансирования указанной государственной программы и включены в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения", - говорится в сообщении.

