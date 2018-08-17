Шулявский мост в Киеве частично перекроют с 18 августа

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена частично перекрывать Шулявский путепровод в связи с реконструкцией с 18 августа. Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українськi Новини.



"18 августа с 6:00 перекрываются съезды Шулявского путепровода с целью вынесения инженерных сетей из зоны производства работ и дальнейшей реализации строительных работ", - сказано в нем.



Так, на транспортной развязке на пересечении проспекта Победы и ул. Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод) будут перекрываться съезды с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы и съезд с проспекта Победы на ул. Александра Довженко.



Также в связи с этим вносятся изменения в движение общественного транспорта.



Автобусы маршрута № 2 будут следовать по следующей схеме: от ул. Булгакова до станции метро "Шулявская" по постоянной схеме, далее: ул. Победы - ул. Шолуденко - ул. Борщаговская - ул. Гарматная - бульвар Вацлава Гавела, далее - по постоянной схеме.

