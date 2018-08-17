Самые удобные варианты онлайн кредита на карту в Украине: Манивео, Credit365, Ccloan, FinHub

Финансовый оборот в современном мире стремительно перемещается в безналичную сферу. Данный подход более удобный, практичный и быстрый. Изменения коснулись и отрасли кредитования.



Если раньше официально занять деньги можно было только при посещении банков, то сейчас онлайн кредит на карту в Украине finhub.ua – самый доступный вариант экстренного получения денежной помощи.

Где можно оформить кредит онлайн быстро?

Основная отличительная черта онлайн кредитования заключается в том, что в большинстве случаев для получения денег вам не потребуется ничего, кроме паспорта и идентификационного кода. Помимо этого, микрокредитные организации, которые позволяют взять деньги до зарплаты, могут одолжить вам предельно минимальные суммы.

Самыми известными МФО Украины, которые позволяют взять кредит онлайн на карту, являются:

1. Манивео. Неплохая организация с пониженными процентами для постоянных клиентов, быстрым рассмотрением заявок, отсутствием скрытых комиссий и отличным бонусом для всех новых клиентов. Если вы впервые возьмете займ у Moneyveo, в зависимости от ваших финансовых данных, сможете получить до 4000 грн. на 30 дней под 0,01% за весь срок. Отличный вариант, чтобы попробовать, не так ли?

2. Ccloan.ua. Еще один популярный сервис, позволяющий взять первый кредит под 0%. Правда, здесь придется ответить на парочку уточняющих вопросов оператору перед получением суммы (цель кредита и иные дополнительные вопросы). Оформляется менее быстро, но тоже не дольше 15 минут.

3. Credit365.ua. Третий из самых популярных вариантов. Взять кредит под 0% здесь не получится, но солидная скидка в 30% для всех новичков присутствует. В среднем, за сутки использования займа придется платить 0,7%. Также вполне приемлемый вариант для тех, кому не хватает денег до зарплаты.

Об МФО известно всем, но мало кто знает, что сегодня существует доступная возможность самостоятельного заработка на займах. К примеру, украинская площадка ФинХаб - место, куда инвестировать деньги под процент finhub.ua проще всего. Она объединяет заемщиков и инвесторов со всей страны и позволяет брать в долг выгоднее, чем в МФО и банках, а также инвестировать в кредитование физических лиц с минимальной долей риска.

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