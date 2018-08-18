На 100 умирающих украинцев приходится лишь 55 родившихся

На Украине количество проживающего населения по состоянию на 1 июля составило 42 миллиона 279 тысяч 611 человек. Такие данные опубликовала пресс-служба Государственной службы статистики Украины. Наблюдается превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших - только 55 родившихся. При этом за полгода численность населения уменьшилась на 122,5 тысяч человек.

Напомним, на Украине времен независимости перепись населения состоялась один раз, в 2001 году, и показала, что в государстве проживали 48,5 млн человек. С тех пор вторая перепись постоянно переносится.



Как сообщалось, Кабмин решил провести пробную перепись украинцев в декабре 2019 года.



Напомним также, что Минфин оценил всеукраинскую перепись населения в 2,2 миллиарда гривен.

