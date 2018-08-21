Харьковский стрелок был пьян - полиция

В крови мужчины, который устроил стрельбу у Харьковского горсовета, обнаружен алкоголь. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщил начальник полиции Харьковской области Олег Бех, передает Интерфакс-Украина.



"Предварительно в крови стрелявшего найдено более 2 промилле алкоголя", - сказал он.



По словам полицейского, личность стрелявшего пока точно не установлена, проверяется версия о том, что это местный житель, 1959 г.р., ранее не привлекался к уголовной ответственности.



Следствие уверено, что стрелявший был один, сообщников у него не было.



Бех также сообщил, что на месте происшествия найдены два стартовых пистолета, переделанные под боевые, и 26 гильз. Предварительно установлено, что патроны не боевые, а сделаны кустарным способом.



Бех сообщил, что мужчина также стрелял в автомобиль Skoda с ребенком. "Мужчина стрелял в двери горсовета. Он вернулся к указанному транспортному средству и начал кричать, чтобы они уехали. Машина ждала зеленого света светофора. Нападающий начал стрельбу по машине, люди пытались поехать и стали за перекрестком, поскольку повредили колесо. Установлено, что в автомобиле, в который стрелял нападающий, было двое взрослых и ребенок", – приводит слова Беха 112 Украина.



Полиция открыла три уголовных производства.

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"Статья 348 - убийство работника правоохранительного органа. Покушение на убийство двух и более (правоохранителей) - ч. 2 ст. 115 УК и ч 2. ст. 115 - по выстрелам по автомобилю Škoda", – добавил Бех.



В свою очередь, замначальника Нацполиции в области Сергей Чиж сообщил, что выдвинут ряд версий произошедшего: убийство из хулиганских побуждений, убийство из личной неприязни к горсовету, руководству горсовета и охранной структуре, убийство из желания привлечь внимание к своей персоне.



Чиж указал, что изъяты записи с камер видеонаблюдения в горсовете и прилегающих админзданий, магазинов. В суд направлены ходатайства о проведении более 30 экспертиз.

