На сегодня нет решения о военном освобождения Крыма - Гданов

На сегодня нет решения о военном освобождения оккупированного Крыма. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов, передает корреспондент УНН.



"Мы должны совместно со всеми государственными учреждениями прорабатывать вопрос реализации этого списка (список санкций Украина против РФ - ред.) и расширение этого списка для того, чтобы делать Крым для оккупанта дороже. У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождения Крыма. Но есть решение Президента Украины относительно усиления давления на агрессора", - подчеркнул он.

