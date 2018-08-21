Еврокомиссар: голосование за Brexit "теоретически" можно отменить

Голосование по выходу Великобритании из Европейского Союза "теоретически" может быть отменено. Об этом в понедельник заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси, передает УНН со ссылкой на Reuters.



Московиси в интервью французскому радио комментировал известие о мультимиллионере Джулиане Данкертоне, ранее пожертвовавшем 1 млн фунтов стерлингов общественной кампании People's Vote, которая выступает за проведение нового референдума по Brexit.



Отвечая на вопрос, может ли голосование по Brexit быть отменено, Московиси ответил: "Это так, в теории... это все зависит от самих британцев, принявших решение выйти (из ЕС - ред.), они должны решить, в конечном счете, сделают они это или нет, и как они это сделают".



"Вероятность Brexit, тем не менее, очень сильная, поскольку народ проголосовал, состоялся референдум..." - добавил еврокомиссар.

