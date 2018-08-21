WP: Манафорт несет ответственность за российскую агрессию в Украине

На протяжении суда над Полом Манафортом за налоговое и банковское мошенничество, американское общество услышало много историй о незаконных встречях в Лондоне, куртках из кожи страуса и очень дорогих старинных коврах. Банкиры, агенты Службы внутренних доходов США и бухгалтеры давали показания о асштабах того, как Манафорт обманывал финансовые учреждения и американское правительство. Однако, мало внимания было уделено тем, кто пострадал от действий Манафорта больше всего – народа Украины.



Об этом на страницах Washington Post пишет помощник директора «Центра американского прогресса» по вопросам коррупции и незаконных финансов Диана Пилипенко, сообщает УНИАН.



Она замечает, что в Украине многие обвиняют именно Манафорта в том, что после поражения на выборах в 2004 году, Виктор Янукович возобновил свои политические позиции и победил на выборах в 2010-ом. За годы его правления много украинцев стали жертвами «государственной жадности».



Украинский депутат и бывший журналист Сергей Лещенко сказал, что Манафорт много работал над тем, чтобы Янукович пришел к власти и использовал свою должность для собственных коррумпированных схем. Другой украинский журналист Мирослава Гонгадзе прокомментировала, что рассмотрение дела против американского политтехнолога в суде Александрии, штат Вирджиния, - это «первый серьезный процесс над политической коррупцией в Украине времен Януковича». Экс-президент, сбежавший из страны, деморализовал правоохранительные органы и суды, подавил свободу прессы, подорвал интеграцию Украины с Евросоюзом, усилил влияние Кремля и вместе с подельниками украл около 100 миллиардов долларов. Это эквивалент почти 90% украинского ВВП за прошлый год.



В марте 2014 года Министерство финансов США наложило санкции на Януковича как на личность, которая приложила немало усилий к дестабилизации Украины, так же как и на его российских союзников. С этой точки зрения, Манафорт несет частично ответственность за российскую незаконную оккупацию Крыма и кровавую войну, которую Москва развязала на Донбассе и жертвами которой стали более 10 тысяч человек. Много кто подметил, что два последних клиента Манафорта: Янукович в 2010-м и Дональд Трамп в 2016-м году, - действуют в интересах Кремля. А дело против него обнаружило, что его работа над избирательной кампанией экс-президента Украины, которая принесла ему 60 миллионов долларов, тоже погрязла в коррупции. Много записок Манафорта времен кампании, как те, что были адресованы Ринату Ахметову, указывают на то, что финансовые интересы олигарха ставились выше интересов украинского народа. Коррумпированная олигархическая система, которую выстроил Янукович, остается почти нетронутой и сегодня. К сожалению, украинские правоохранительные органы и суды не восстановились в достаточной степени после размывания во времена его режима. Слишком много эпизодов коррупции и преступлений до сих пор остаются без наказания и продолжают саботировать реформы.



Организация Transparency International дала Украине самую низкую оценку в Европе. Учитывая взаимосвязь между коррупцией и бедностью, не удивительно, что Украина сегодня одна из беднейших стран на континенте. После распада СССР количество населения, уровень образования и богатства Украины и Польши были примерно одинаковыми. Однако, до 2013 года, когда режим Януковича был свергнут, украинский ВВП на душу населения был меньше трети от польского. Если Польша смогла модернизироваться и провести рыночные реформы после падения коммунизма, Украина, как пишет Financial Times, «постоянно откладывала глубокие структурные реформы». А «олигархи, которые заработали миллионы за счет сомнительной приватизации, получили политическое влияние и подорвали систему».



Именно эти олигархи, пытаясь сохранить статус-кво, платить Манафорту за работу на Януковича и его партию. Защита Манафорта описывает его как замечательного политического мыслителя. Но документы о коррупции демонстрируют нечто более зловещее в нем. Из них следует его цинизм и готовность использовать страхи и тяготы людей в качестве оружия против них же. Как и для кампании Трампа, Манафорт советовал Януковичу не просто усилить экономическую незащищенность, но и создать раскол в украинском обществе, который можно использовать для политической выгоды. Автор напоминает об обострении противоречий в Украине относительно языка, которое произошло при правлении Януковича. А также о мрачности его риторики относительно Донбасса, - индустриального района, чей упадок усилился.



Конечно, коррупция и злоупотребление властью существовали в Украине и до Януковича. Но его администрация вывела эти явления на невиданный до того уровень. «За год до победы Януковича на выборах, управляющий партнер юридической фирмы в Киеве сказал мне, что при предыдущем правительстве в суде побеждал тот, кто платил больше взятку. При Януковиче судьи начали выносить решения только в интересах режима. Власть государства была ограничена», - говорится в статье.



Манафорту повезло, что у него есть право на честный суд в США. Но народ Украины, который жил при режиме человека, которого он помог привести к власти в 2010 году, не имел такой привилегии. Это горький урок, который нужно усвоить.



Напомним, суд над Манафортом начался в США 31 июля. Его обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.



Следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с украинскими Партией регионов и «Оппозиционным блоком».



По данным СМИ, документы доказательной базы против политтехнолога свидетельствуют, что Манафорт сотрудничал в 2014 году с мэром Киева Виталием Кличко.



Бывший деловой партнер Манафорта Рик Гейтс заявил в суде о том, что одним из клиентов Манафорта был украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

