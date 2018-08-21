Дело Манафорта на отношениях США и Украины не отразится – посол

Дело в отношении бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта не отразится на украинско-американских отношениях, убежден посол Украины в США Валерий Чалый. "Как это влияет на наши двусторонние отношения? Я буду с вами открытым: если мы, наши политики, не будут пробовать использовать Вашингтон как площадку для своих боев политических с использованием этой тематики, то оно никак негативно не повлияет"...



...сказал В.Чалый на пресс-конференции во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, повлияет ли негативно "дело Манафорта" на двусторонние отношения между Украиной и США.



Он также подчеркнул, что если же политтехнологи захотят проиграться на этой теме, "я предупреждаю, что можете попасть под очень серьезную атаку, по крайней мере со стороны средств массовой информации".



В.Чалый подчеркнул, что "дело Манафорта" – это внутреннее дело Соединенных Штатов Америки.



"Что касается процессов, которые проходят в Соединенных Штатах, разных судебных процессов, вмешательство России в выборы – это внутренняя политика США. Я, как посол, туда не вмешиваюсь. Мы мониторим, отслеживаем ситуацию", - сказал дипломат.



Как сообщалось, в отношении П.Манафорта возбуждены два дела, которые рассматриваются в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния) и в окружном суде столичного округа Колумбия.



П.Манафорта, в частности, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую Партию регионов и бывшего президента страны Виктора Януковича, которые он якобы отмывал через офшоры. Сторона обвинения настаивает на том, что в 2006 году доход П.Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Деньги были направлены П.Манафорту для того, чтобы он поддерживал В.Януковича. После того, как экс-глава Украины в 2014 году покинул страну, доход П.Манафорта резко упал, отмечала британская газета "Гардиан".



Обвинения в адрес П.Манафорта были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Р.Мюллера, посвященного возможному вмешательству России в американские выборы в 2016 году.

