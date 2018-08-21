Луценко призвал Гройсмана сменить команду на таможне

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко публично призвал премьер-министра Владимира Гройсмана сменить команду на таможне, восстановить юридическое лицо – Государственную таможенную службу и через конкурс назначить ее руководителя.



"Я его (премьер-министра – ИФ) непублично призывал изменить команду на таможне. Теперь я делаю у вас это публично. Я считаю, что в стране, в которой три года нет руководителя таможенной службы, не может быть порядка на таможнях. Я считаю, что если сейчас назначили очередного исполняющего обязанности, то это ничего не решает. Поскольку в тот же день, когда его назначили, на его таможне выявили миллионы "контрабаса", – сказал он в интервью изданию "Украинская правда".



По мнению генпрокурора, таможня остается одним из трех главных источников для коррупции на ряду с выдачей разрешений на недропользование и управлением государственными предприятиями.



"С моей точки зрения, правительство сейчас должно восстановить юридическое лицо Государственную таможенную службу, второе – объявить конкурс, назначить человека, обладающего публичным доверием. Дальне нужно сработать, как сработала Национальная полиция, то есть набрать новую таможенную службу", – сказал Ю.Луценко.



При этом он уточнил, что речь идет, по крайней мере, о назначении новых руководителей постов, которых следует, по его мнению, назначать с помощью конкурсов и оценивания общественности.



"Четвертое – возобновить аналитические центры, которые просто исчезли, и пятое – провести серьезную работу с известными всем контрабандистскими "семьями", – добавил генпрокурор



Генеральный прокурор также подчеркнул, что имеет персональные претензии к и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирославу Продану.



"Да, у меня есть претензии к Продану. Пока я озвучиваю претензии ко многим случаям относительно контрабанды, которые допустили его подчиненные. Но сейчас я работаю по делу, в котором у меня есть претензии к нему персональные. В тот момент, когда я добуду достаточно доказательств, сделаю процессуальное решение", – сказал он в интервью изданию "Украинская правда".



Как сообщалось, в начале июля Кабинет министров назначил и.о. заместителя главы ГФС по таможенному направлению Виктора Кривицкого, который ранее возглавлял Волынскую таможню ГФС.



Ранее Ю.Луценко заявлял о наличии грубых нарушений в действиях М.Продана на должности и.о. главы ГФС, уточнив, что соответствующее расследование проводится с начала февраля этого года. В то же время и.о. главы ГФС заявлял о своей готовности ответить на вопросы правоохранителей.

